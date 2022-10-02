Canlı yayından satış modelinin satış hacmi, eMarketer verilerine göre 2019’da 62,3 milyar dolar olurken, bu rakamın 2022 sonunda 500 milyar doları bulması ve 2023’te de 10 kat büyüyerek 623 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Canlı yayından satış modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi Vidyodan, yerel ve uluslararası birçok markayı kullanıcılarına sunuyor.

E-ticaret ve sosyal alışveriş deneyimini bir arada sunan Vidyodan canlı yayın pazaryeri, Türkiye’ye getirdiği bu iş modeliyle girişimcilere satışlarını artırma imkanı ve gençlere de yeni iş fırsatları sunuyor.

Vidyodan, Türkiye’deki global ve yerel markalara da butik üretim yapan satıcılara, hatta el emeğiyle ürettiği ürünleri geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak isteyen emekçilere de yeni ve etkili bir satış kanalı sunuyor.

Bugün, toplam 700 satıcı olmak üzere 300 butik markaya ev sahipliği yapan Vidyodan, 2024 yılında ise bu rakamlar üzerinde dört kat büyüme hedefliyor.

Standart alışveriş uygulamalarının çehresini değiştiren Vidyodan, canlı yayınlar aracılığıyla kullanıcıların satıcılarla doğrudan iletişim kurmasına imkân veriyor.

Yapılan canlı yayınlarda kullanıcılar ürünler hakkındaki sorularına direkt satıcıdan canlı olarak cevap bulabiliyorlar. Platformda ayda ortalama 300 kez canlı yayın yapılıyor.

Çin’de tüm e-ticaret satışlarının yüzde 18’ine ulaşan canlı yayından satış modelini Türkiye’ye taşıyarak bu konseptin ilk temsilcisi olan Vidyodan’ın CEO’su Yusuf Mert Yılmaz, ‘canlı yayından görerek satın al’ modelini Türkiye ilk getiren pazaryeri olmalarının büyük fırsatları da beraberinde getirdiğini söylüyor.

2022’de 3 binin üzerinde canlı yayınla, 100 bin adet üzerinde satış kaydettiklerini belirten Yılmaz, şunları anlatıyor: “Canlı yayınlar ve videolu satışlar sayesinde satışa dönüşme oranlarında Türkiye ortalamasının 10 katına kadar çıkabiliyoruz.

İki yıl içerisinde uygulamamıza 20 milyon dolarlık yatırım yapma hedefindeyiz. Önümüzdeki dönemde dijital sunucu ağımızı ve marka sayımızı daha da arttırarak gençlere ve girişimcilere daha fazla fırsatlar sağlayacağız.”