Marmara Denizi hayalet ağlardan temizleniyor
Türkiye’de 60 yılı geride bırakan Roche İlaç, yaşanabilir dünya hedefine katkı sunmak amacıyla Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) ile birlikte ‘Denizler Yaşam Dolsun’ projesini hayata geçirdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Marmara Denizi’nde biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla başlatılan proje, Türkiye’nin ilk mercan transplantasyon operasyonu olma özelliği taşıyor. Bilimsel ayağı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, İstanbul Üniversitesi ve ADYSK’nın gönüllü işbirliğiyle yürütülüyor.
Proje kapsamında Adalar açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanlar, çoğaltma yoluyla Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarına yüzde 90 başarı oranıyla taşındı.
Proje ayrıca su altı canlıları için hayati tehlike yaratan hayalet ağların temizlenmesi için de önemli bir adım attı. Marmara Denizi’nin binlerce metrekarelik hayalet ağdan temizlenmesini de sağlayan proje için gerçekleştirilen dalışlarla şu ana kadar su altında 8 bin metre yol kat edildi.
Araştırmalar, dünya genelinde her yıl 640 bin ton hayalet ağın denizlerde bırakıldığını, 650 binin üzerinde deniz canlısının atılan ağlar nedeniyle yaşam alanlarının kapandığını, ağlara takılarak öldüğünü ya da ciddi şekilde yaralandığını ortaya koyuyor.
Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, projenin Roche’un sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı açısından önemini vurguluyor.
Klicko, “ADYSK ile işbirliğimizin temelinde, tüm faaliyetlerimizi ekolojik dengeye saygı yaklaşımı çerçevesinde sürdürme vizyonumuz yatıyor.
Marmara Denizi’ndeki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için attığımız bu adımı ileriye taşımak istiyoruz” diyor.
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