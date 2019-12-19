Meraklı kaşiflerle buluşuyor
Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle hayata geçirdiği 1010 Kaşif Projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak ve gelecek nesilleri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlatılan proje kapsamında son olarak Mardin Artuklu Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu ve Artuklu Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verildi.
Kuveyt Türk’ün gönüllü çalışanlarının yer aldığı proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi yapıldı.
Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Dr. Okan Acar, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran teknolojinin, ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde özellikle çocuklarda bağımlılığa neden olduğuna dikkat çekiyor.
Acar, “1010 Kaşif Projesi ile çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken çocuklarımızın teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine de katkı sunuyoruz” diyor.
Kod yazmak teknolojinin yapı taşını oluşturuyor ve yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamak adına büyük önem arz ediyor. Banka da buradan yola çıkarak ‘hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz’ anlayışıyla hareket ediyor ve Türkiye’nin dört bir yanında meraklı kaşiflerle buluşuyor.
Bu kapsamda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Anadolu’daki 11 ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi.
Okan Acar, “2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise şu ana kadar Adana, Ankara, Amasya, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Tokat’taki toplam 37 okulda meraklı kaşiflerle buluştuk” diyor.
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