Ogilvy, Wanda’yı bünyesine kattı
Tüketicilerin markaların geleceği üzerinde giderek daha güçlü bir söz hakkına sahip olduğu günümüzde, şirketler hedef kitleyle güçlü bağlar kurmak için yaratıcı çözümlere sahip iş ortaklarına ihtiyaç duyuyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
71 yıllık tarihi, 83 ülkedeki 132 ofisiyle iletişim ve yaratıcılık dünyasının önemli firmalarından biri olan Ogilvy’nin İstanbul ofisinde de benzer bir süreç yaşanıyor.
1985 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Ogilvy İstanbul, Wanda Digital’i bünyesine katarak, geçen yıl başlattığı yeni dönem dönüşümünde önemli bir adım attı.
Teknoloji ve dijitalleşmenin yeni bir dünya yarattığına işaret eden Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu, gücünü yenilikçilik ve yaratıcılıktan alan markalar için her dönemde büyük fırsatlar olduğunu söylüyor.
Teknoloji ve dijitalleşmenin şekillendirdiği iş dünyasında güçlü bir şekilde ayakta kalmak isteyen markalar hedef kit-leyle bağlarını güçlendirecek yeni yollar arıyor.
İletişim ve yaratıcılık dünyası da buna paralel olarak organizasyonlarında daha yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Emine Çubukçu, geçen yıl başlattıkları dönüşümün süreçlerde yalınlaştırma, entegre ve verimli hale getirme hedeflerinin bir yansıması olduğunu ifade ediyor.
Çubukçu, “Fark yaratmak için doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajla bulunmak gerekiyor. Bunun orkestrasyonu da bize düşüyor.
Zamanın ruhunu çok iyi okuyan, yenilikçi ve yaratıcı işlere imza atan Wanda Digital ekibinin Ogilvy çatısına dahil olması bu anlamda önemli bir adım” diyor.
Markaların hedef kitlelerinin zaman içinde değişimine, onlarla etkili iletişim kurma ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratma yöntemlerine ilişkin ihtiyaçları artıyor.
Emine Çubukçu, Wanda Digital’i bünyelerine katarak artık bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yetkinlik alanlarının olduğunu sözlerine ekliyor.
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