Özsüt yönetimini yeniden devraldı
Türkiye’nin önemli pastane zincirlerinden Özsüt’ün markalaşmasına liderlik eden İbrahim Urlulu, markanın yönetimine yeniden geçti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Urlulu, 2014 yılında Özsüt’ü satın alan Infinity Invest Holding’den markanın hisselerinin tamamını geri aldı.
Özsüt’ü daha da ileri taşımak, operasyonlara ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırmak hedefiyle de şirketin yönetim kurulu başkanlığını yeniden üstlendi.
İbrahim Urlulu, Sefer Usta’nın 1938’de İzmir’de, 16 metrekarelik ufacık bir dükkânda başlattığı serüveni, 1980 yılından itibaren devralarak Türkiye çapında bir başarı öyküsüne dönüştüren isim olarak biliniyor.
Önceki haber Kanser farkındalığı yaratmak hedefleniyor
Sonraki haber Dijital dönüşüm konuşuldu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?