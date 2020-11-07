Türkiye’de tahmini medya ve reklam yatırımlarının 2020 yılı ilk altı aylık raporuna göre, toplam medya yatırımları 6 milyar 294 milyon TL olarak gerçekleşti.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Yine bu dönemde toplam medya ve reklam yatırımlarının tutarı, 7 milyar 867 TL oldu. Covid-19 salgınının Türkiye medya ve reklam yatırımlarının üzerinde de direkt etkisi gözlemleniyor.

Bu süreçte reklamverenler öncelikle marka bilinirliğinin korunması için, daha sonra da satış odaklı kampanyalar gerçekleştirdi.

Reklamverenlerin yeni öncelikleri, evde geçirilen sürelerin artışıyla birlikte yeni müşteri kazanmak oldu. Birçok reklamveren de evde geçirilen zamanın artmasıyla doğru orantılı şekilde ev içinde daha çok tüketilen mecralara yöneldi.

Pandeminin reklam yatırımları üzerindeki etkisi, en çok bu yılın ikinci çeyreğinde hissedildi. TV ve dijital diğer mecralara göre salgının olumsuz etkisini daha az yaşarken, özellikle sinema ve açıkhava medya yatırımlarında büyük düşüşler gerçekleşti.

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 34,7 oranında paya sahip olan TV medya yatırımları, bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 2 milyar 186 milyon TL’ye yükseldi.

Pandemi öncesi global TV reklam harcamalarında 2020 yılında yüzde 2,5 büyüme beklenirken, pandemi etkisi sonrasında ise yılın yüzde 13,8’lik küçülme ile sonuçlanması bekleniyor.

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 55,3 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın ilk altı ayında 3 milyar 479 milyon TL seviyesine ulaştı.

Pandemi döneminde karantina ve uzaktan çalışma uygulamaları sebebiyle evde geçirilen zamanın artması ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital içerik tüketimi arttı.