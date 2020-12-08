Korona salgını ile birlikte online video izlemelerinde yaşanan artış, e-ticarette yeni trend olan canlı yayında satış uygulamalarına geçişi hızlandırdı. Dünyada 60 milyar dolarlık hacme ulaşan canlı yayında satışın 2021 yılında Türkiye’de de büyümesi bekleniyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Tüketiciler e-ticarete yöneldikçe, onları online satın almaya götüren süreçle ilgili beklentileri de artıyor. Online almayı planladıkları ürünü, daha detaylı görmeyi ve yakından tanımayı istiyorlar.

ABD’de bu konuda yapılan bir araştırma, tüketicilerin yüzde 66’sının satın almayı planladıkları ürünle ilgili kısa bir video izlemeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Yüzde 84’ü ise bir marka videosu izledikten sonra ürünü satın almaya ikna olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla canlı yayında satış olanağı, öncelikle tüketicilerin ürünleri daha iyi tanımalarına imkan veriyor. Tüketicilerin satın alma deneyimini geliştirirken, pazarlama etkileşiminin satışa dönüşme oranını da artırıyor. Etkileşimi güçlü ve soruları yanıtlamaya yönelik değerli bir içerik sunduğu için daha fazla tüketiciyi cezbediyor.

Markalar için de yenilikçi ve hızlı satışa dönebilen bir pazarlama aracı olduğu için Çin’den başlayarak dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Coresight araştırma şirketinin verilerine göre, 2019 yılında dünyada 60 milyar dolar düzeyinde online satış, canlı yayın etkileşimiyle gerçekleşti. Rakamın bu yıl ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

HACMİ BÜYÜYOR

Bu pazarlama alanında Çin’de çok büyük bir patlama yaşanıyor. Ülkede 2015 yılında 1,8 milyar dolar olan pazarın 2020 yılı sonunda 15,9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Çin’de canlı yayın üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı 300 milyonu ulaştı.

1 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen online alışveriş festivalinde canlı yayınlar üzerinden 500 milyon dolar tutarında alışveriş gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora imza atıldı. Ayrıca dünyaca ünlü isimlerin de bu alanda farklı başarılar elde ettiği görülüyor.

Öyle ki geçtiğimiz aylarda Kim Kardashian’ın Çin’in büyük e-ticaret canlı yayın platformu Viya üzerinden yaptığı sadece birkaç dakikalık yayın, kendi markasını taşıyan parfümden Çin’de 15 bin şişe satılmasını sağladı.

Bu sistemde markalar, hem mobil uygulama ve web siteleri hem de Youtube kanalları üzerinden canlı yayınla müşterilerine ulaşabiliyor.

Bu şekilde sundukları anlık fırsat ve indirimlerle ürünlerine yönelik ilgiyi yüksek tutarak anlık satış gerçekleştirebiliyorlar. Ürünle tüketici arasındaki etkileşimi yukarı taşıması ve markaların pazarlamada doğrudan tüketiciye dokunarak satış yapabilecekleri bir yöntem olması açısından giderek daha fazla ilgi görüyor.

INFLUENCER KULLANIMI

Loggers and Partners, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden. Canlı yayında satışın markalara yenilikçi bir pazarlama anlayışı sunduğunu belirten Loggers and Partners kurucu ortaklarından Murat Dikmen, bu alanı çekici kılan unsurlardan bir tanesinin de influencer kullanımı olduğunu belirtiyor.

Dikmen, “ABD’nin de bu alana hızlı bir şekilde adapte olmaya başladığını görüyoruz. Amazon’un Live platformunu hayata geçirmesi, Facebook’un yine Live platformu ile bu alanı hedeflemesi yeni yaşanan gelişmeler arasında” diye ekliyor.

Türkiye’de de bu alanda ilk örneği N11. com ile birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen Dikmen, “E-ticaretteki hedefleri büyük olan başka markalarla da görüşmeyi sürdürüyoruz. Canlı yayında satışın Türkiye’de 2021’de önemli bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz” diyor.