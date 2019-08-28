Pazarlamanın odağında ‘C jenerasyonu’ var
Şirketlere uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Etiya’nın ‘yapay zeka’ ve üzerinde çalıştığı ‘dijital ikiz’ teknolojileriyle pazarlamada yeni bir dönem başlıyor. Şirket ayrıca pazarlama dünyasını yönlendiren ‘C jenarasyonu’na da dokunan projeler geliştiriyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Yolda gözünüz billboard reklamına takılıyor, aylardır satın almak istediğiniz parfüm orada. Mağazalarda akıllı aynalar size özel kampanyalardan bahsediyor. Artık kıyafeti denemenize bile gerek yok, artırılmış gerçeklikle üzerinizde nasıl duracağını görmeniz mümkün. Öte yandan telefonunuza gelen mesajda operatörünüzün tam da size özel kampanyasını görüyorsunuz.
Bu cazip teklifi reddetmeyeceğiniz açık, çünkü sizden önce dijital ikizinize danışılmış bile. Tüm bu anlattıklarımız yakın zamanda markaların ve dolayısıyla biz tüketicilerin daha derinden hissedeceği dijital dönüşümden sadece bir kesit.
Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner da pazarlamanın ana kaldıracının artık ‘yapay zeka’ olduğunu vurguluyor. Diğer bir araştırma şirketi IDC ise ‘dijital ikiz’ teknolojisine yatırım yapmayan şirketlerin bu dönüşüm trendini kaçıracağını söylüyor.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Uzun zamandır konuşulan ama tam olarak hayata geçirilemeyen ‘dijital dönüşüm’ için şirketler harekete geçmiş durumda. Ancak bu dönüşümü gerçekleştirmek hem büyük yatırım hem de zaman ve bilgi birikimi gerektiriyor. Etiya, bu noktada devreye giriyor.
Şirket, markaların ve onların milyonlarca müşterisinin uçtan uca yaşam döngülerini yönetiyor. Artık X, Y, Z gibi kuşakların yerini ‘C jenerasyonu’nun aldığını ve pazarlama dünyasını onların yönlendirdiğini belirten Etiya Pazarlama Direktörü Deren Özkepçe, bu jenerasyona dokunamayan markaların ise rekabette hiçbir şansı olmadığını söylüyor.
Kısa bir süre öncesine kadar pazarlama dünyası tüketicileri yaş, cinsiyet, meslek gibi kriterlere göre ayırıyordu. Ancak bu ayrımlar geçerliliğini yitirdi. Artık aynı yaştan veya cinsiyetten tüketiciler farklı taleplerde bulunabiliyor.
İşte C jenerasyonunun önemi bu noktada devreye giriyor. Bu jenerasyon dijital kanalları aktif olarak kullanıyor ve aynı zamanda kişiselleştirilmiş ürün deneyiminin de peşinde koşuyor.
‘FİJİTAL’ PAZARLAMA
Deren Özkepçe, markaların C jenerasyonuna onlarca farklı kanaldan dokunmaları gerektiğini söylüyor. Özkepçe, şunları anlatıyor: “Bir mağazaya giren tüketici satın alma sürecine diğer dijital kanallardan devam etmek istiyor.
Bu da ‘omni-channel’ olarak adlandırdığımız çoklu kanallar üzerinden tüketiciye erişim ihtiyacını artırıyor. Pazarlama artık fiziksel ve dijital dünya arasındaki geçişgenliği sağlayan ‘fijital’ kavramının peşinde. Bu yeni dönemde, markaların müşteri deneyimine odaklanmaları, yapay zeka desteği almaları ve dijital dönüşüme hazır olmaları gerekiyor.”
Deren Özkepçe, yapay zeka ile birlikte ‘dijital ikiz’ teknolojisinin de önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracağı görüşünde. Sanal prototip desteğiyle markaların tüketicilere daha sık ve etkili dokunacaklarını öngören Özkepçe, Etiya’nın bu alanda AR-GE çalışmalarına başladığını da ifade ediyor.
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