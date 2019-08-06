Promosyonda dijitalleşme dönemi
PepsiCo, Türkiye pazarında, Pepsi, Yedigün, Lipton Ice Tea, Tropicana, Fruko, Doritos, Lays, Cheetos, Ruffles gibi 15 marka ile yer alıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bu dönemde tüm markalarını güçlü pazarlama takvimleriyle destekleyen şirket, bütünleşik iletişim planlama stratejisinin odak noktasına oturan dijital yatırımlarını artırdı.
PepsiCo Türkiye Pazarlama Direktörü Aslı Önder, dijitale büyük bir önem verdiklerini söylüyor. Önder, “Dijital planlarımızda veriyi kullanmaya, tüketicimizi daha doğru anlamaya yönelik yatırımlarımız devam ediyor” diyor.
Pepsi Co Türkiye’nin yatırım yaptığı alanlardan biri de fiyat dışındaki tüm tüketici promosyonlarının dijitalleşmesi süreci. Şirket, Eylül 2019 itibariyle tüm tüketici promosyonlarını tamamen dijitalleştirmiş olmayı planlıyor.
Pepsi Co Türkiye’nin yılbaşında lansmanını yaptığı mobil uygulaması KazandıRio de dijitalleşmede büyük destek sağlayacak. Aslı Önder, bu uygulamanın satış noktası ve tüketiciler arasındaki organik bağı güçlendirdiğini ifade ediyor.
Müziğin de her zaman gündemlerinde olduğunu belirten Önder, “Lipton Ice Tea Tomorrowland işbirliği kapsamında, YouTube’un en sevilen ve en çok dinlenen isimlerinden Reynmen ile yollarımız kesişti.
Reynmen’ln yeni klibi ‘Ela, 12 Temmuz’da yüklenmesinin ardından YouTube Türkiye’de 24 saat içinde 17,5 milyon izlenmeye ulaştı” diye konuşuyor.
PepsiCo, sporun pek çok dalını tüm dünyada destekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olarak 2015 yılından bu yana futbola katkı sunuyor. 2021 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemeye devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının yılın en çok izlenen spor olayı olduğunu dile getiren Aslı Önder, “2020 yılında final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olacak. Türk futbolseverleri bu platformla buluşturmak bizim için büyük keyif” diyor.
Öte yandan gençlerle İletişim halinde olmak isteyen şirket, eSpor’a da büyük ilgi gösteriyor. eSpor oyunu Zula ile yaptığı işbirliğinde Pepsi ürünlerindeki şifrelerle oyunculara hediyeler sunuluyor, film spon-sorsorluğu çalışmaları da yapılıyor.
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