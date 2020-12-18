Pandemi nedeniyle tüketicisiyle yüz yüze iletişim kuramayan şirketlerin imdadına ‘sadakat programları’ yetişiyor. Şirketlerin sadık müşteriler ve güçlü iş ortakları oluşturmak amacıyla kullandığı sadakat programları, pazarlama dünyasının yeniden yıldızı oluyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bugünlerde, işimizin yanı sıra eğlence ve alışverişi de evlerimize taşıdık. Artık bankacılık işlemlerinden market alışverişlerine, perakendeden gıdaya tüm tüketimimizi online ortamlardan gerçekleştiriyoruz.

Mobil iletişimin arttığı, dijital dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı bugünlerde, tüketicisi ve iş ortaklarıyla yüz yüze iletişim kuramayan şirketler kendisi eski ama etkisi geçerli bir pazarlama trendini yeniden kucakladılar: Sadakat Programları…

Şirketlerin sadık müşteriler ve güçlü iş ortakları oluşturmak amacıyla uzun dönemdir kullandığı sadakat programları pazarlama dünyasının yeniden yıldızı olmayı başarıyor.

BÜYÜK VERİ ÖNE ÇIKIYOR *

Uzun yıllar boyunca sadece ‘indirim ve ödül kampanyaları’ ile özdeşleşen sadakat programları, birçok pazarlama uzmanına göre tüketicileri markalarla değil, sadece bu kampanyalarla yakınlaştırmayı başarıyordu. Son dönemde ise uygulamalar büyük veriden faydalanıyor ve CRM yazılımlarıyla desteklenerek indirimlerin çok daha ötesine geçiyor. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

Yapılan araştırmalar, sadakat programlarının müşterileri satın almaya yönlendirmesinde en az yüzde 50 oranında etki yaptığını ortaya koyuyor. Tekstil sektöründe bu oran yüzde 60’lara ulaşırken, finansta ise yüzde 70’i aşıyor. Gıdada ise restoran ve eğlence sektöründe sadakat oranı, başarılı kampanyaların

katkısıyla yüzde 75’leri bile gördü.

PANDEMİDE ‘CEBE’ GİRDİ *

Türkiye’nin birçok başarılı sadakat uygulamasına imza atan 2025 Arena’nın kurucu ortağı Timuçin Öcalan, artık sadece doğrudan ürün satmak amacıyla değil, ürünler hakkında satış kanalları ve son kullanıcıların bilgilendirilmesi, hedef kitlenin alım alışkanlıklarının izlendiği ve gerek görüldüğünde değiştirilmesini planlayan projelerin kurgulanmaya başlandığını söylüyor.

Öcalan, “Pandemide de bu uygulamaların büyüme ivmesi olumlu etkilendi. Seyahat ya da sokağa çıkma yasakları ile daralan distribütör kanalının satış noktaları ile buluşmasını organize eden mobil uygulamalar ile sadakat projelerimiz artık herkesin cebine girebiliyor” diyor.

ÇELİK SEKTÖRÜNDE İLK *

Farklar bununla sınırlı değil. Uzun yıllar boyunca havayolu şirketleri, benzin istasyonları, finans ve telekom ile perakendenin faydalandığı, Hopi ve Zubizu gibi aktörlerin başrolü paylaştığı bu programlar, artık farklı sektörlerin de gündeminde.

İşte bu konuda farklı ve başarılı uygulamalardan biri Tosyalı Holding’ten geldi. Şirket, sektöründeki ilk sadakat programına imza attı. Grup bünyesindeki Tosçelik’in ülke geneline yayılmış tüm bayileri, iş ortakları ve satış ekibi artık Tosyalı BizBize’de bir araya geliyor. Tosyalı BizBize’de eğlenceli, ödül ve fırsatlar içeren bir deneyim iş ortaklarına sunuluyor.