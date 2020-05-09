Bir yıl önce ‘Kızlar Sahada’ ile işbirliğine giderek Anadolu’da olduğu kadar büyük şehirlerde de çeşitli klişelere sıkışmış olan futboldaki tabuları yıkmayı hedefleyen marka, Malatya Kızlar Futbol Takımı’nın sponsorluğuna imza attı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

[email protected]

Şirket, bu yıl etki alanına dört şehri daha ekleyerek, Kayseri’de Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ordu’da Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ve Spor Kulübü, Denizli’de Horozkent Spor Kulübü ile Samsun’da İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü takımlarının da sponsorluğunu üstlendi.

Kimberly-Clark Türkiye Genel Müdürü Sibel Demir, bu projeyi bir adım daha öteye taşıyarak oyuncuların kişisel yetkinlikleri ile kariyer gelişim becerilerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Demir, “Bu amaçla hazırlanan program kapsamında sporcularımıza futbol tekniklerinin yanı sıra A takım oyuncularına özel tasarlanmış olan Futbolcu Gelişim Programı da ulaştırıyoruz.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Başarı için Psikolojik Dayanıklılık’, ‘Kişisel Marka Olma’, ‘Kariyer Yönetimi’ gibi çeşitli alanlarda eğitim ve koçluk veriyoruz” diyor.

Marka, kadın futbolcuların yanı sıra antrenörler ve sporcu ailelerine de bir yıl süreyle yerinde ve online eğitimler sağlıyor. Böylece sporcuların ve onların ekosisteminde yer alanların hayata tutunabilecekleri pek çok becerinin de kazandırılması planlanıyor.

Sibel Demir, koronavirüs döneminde kadın sağlık çalışanlarına da minnettarlıklarını kendi dillerinde ifade ettiklerini belirtiyor.

Demir, bu konuda şunları söylüyor: “Sağlık çalışanlarına Kalben’in bestesi ile #iyikivarsınız diyerek teşekkür ettik. Kadın sağlık çalışanlarımıza özel olarak da kendi imkanlarımızı kullanmak istedik.

Tüm Türkiye’deki kadın sağlık çalışanlarına 700 bin hijyenik ped desteği sağladık. Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde, tek seferde ilgili pandemi hastanelerine gönderim yapıldı.”