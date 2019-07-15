Sağlıklı yaşam rüzgarını arkasına aldı
Yaklaşık 19 milyar TL’lik hacme ulaşan atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Tadım, sağlıklı yaşam trendine yatırım yapıyor. Şirket yeni ürün stratejisini, tüketicinin yeni lezzet arayışlarını ve yeni alışveriş kanallarını da hesaba katarak oluşturuyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Günümüzde iki trend gıda sektöründeki firmaları yakından ilgilendiriyor. Birincisi sağlıklı yaşam, diğeri ise keyif anlarının değerinin azalmaması. Sağlıklı yaşam, 2019’un ve 2020’nin en önemli trendlerinden biri ve uzun yıllar boyunca da trend olarak kalmaya devam edecek gibi.
Araştırmalara göre Türkiye’de insanların yüzde 75’i doğal, hormonsuz, organik gıdaları benimsemiş durumda. Yüzde 55 gibi bir çoğunluk da sağlıklı kalmak için yediğine içtiğine dikkat ettiğini söylüyor. Sağlıklı yaşamla ilgili tüketicinin kararlarını uygulamaya başladığı ilk halka da elbette yedikleri ve içtikleri…
Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, bu nedenle sağlıklı yaşam trendinin şirket için oldukça büyük bir fırsat olduğuna inandıklarını belirtiyor. Göçmen, “Bunun dışında, tüketilen atıştırmalığın ne olduğu kadar, nerede, ne zaman ve nasıl tüketildiğinin de büyük önemi var.
Yazın gelmesiyle ay çekirdeğini tüm dış ve iç mekânlarda sosyalleşmenin en belirgin eşlikçisi bir ‘atıştırmalık’ olarak konumlandırmak bizim için çok iyi bir fırsat” diyor.
YÜZDE 20’LİK BÜYÜME
Atıştırmalık sektörü, tüketicilerin yemek tercihlerinin değişmesiyle her yıl ciddi anlamda büyüme gösteriyor. Sektör, 2018 yılında yaklaşık yüzde 20 oranında büyüme göstererek 19 milyar TL civarında bir hacme ulaştı. Sektördeki büyümede kuruyemiş, kuru meyve ve kuruyemiş barlarının büyümesi etkili oldu.
Zeynep Göçmen, Tadım olarak farklı ürün kategorileriyle atıştırmalık sektöründe yer aldıklarını dile getiriyor. Pazar paylarının ürüne göre değişiklik gösterdiğini de ifade ediyor. Örneğin ay çekirdeğinde yüzde 70 pazar payı ile açık ara lider olduklarını söylüyor.
Bunun yanı sıra çiğ kuruyemiş ve kuru meyveler kategorisi özelinde 2018’de yüzde 27,9 pazar payı seviyesine ulaşarak bu kategoride de liderliği elde ettiklerini belirtiyor.
YENİ ÜRÜN STRATEJİSİ
Zeynep Göçmen, atıştırmalık kategorisinde liderliğe ulaşmak istiyorlarsa, şirketlerin yeni ürün stratejilerini, tüketicinin yeni lezzet arayışları ve yeni alışveriş kanallarını da hesaba katarak oluşturmaları gerektiğini vurguluyor.
Göçmen, bu konuda şunları anlatıyor: “Öncelikle sağlıklı yaşam trendine yatırım yapıyoruz. Sadece ürünlerimizle değil, @tadımlaken-dineiyibak Instagram hesabımız ve sağlıklı yaşam etkinliklerimizle hedef kitlemizi faydalı içeriklerle bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
Sonrasında tüketicimizin değişen alışveriş yolculuğunu çok dikkatli izliyoruz. Artık evde daha çok zaman geçiren tüketicimizin alışveriş alışkanlıklarına uygun kanallar ve ürünler seçiyoruz. Yeni ürün stratejisi de bu anlamda oldukça önemli.”
Şirket, reklam kampanyalarında, tüketicilerle ortak noktada buluştuğu duygulara odaklandı. Son reklam kampanyası ‘İyi Gelir – İyi Gider’le de, taze ürünleri tüketicilere sunmanın yanı sıra onların neşe, hüzün, keyif, mutluluk, umut ve heyecan gibi duygularında yanlarında olmayı hedefliyor.
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