Hiç şüphe yok ki Covid-19 dünya sağlık tarihinde marka bilinirliği en yüksek virüs olarak yerini aldı. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün ekonomiye olumsuz yansımalarını üzülerek izliyoruz.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Özel şirketler nezdinde ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve işbirliği olduğunu görmek ise sürecin tek olumlu yanı. Virüsün öne çıkardığı kavramlardan ‘paylaşma’, Türkiye’ye yön veren şirketlerin ilk günden bu yana gündeminde.

Sadece yapılan toplumsal çalışmalardan ve maddi bağışlardan bahsetmiyoruz. Türkiye ekonomisinin lider firmaları üretime nefes almadan devam ediyor. Ancak tek bir farkla; Bu kez üretim, pan-demiyle mücadele için yürütülüyor.

ÜRETİME YÖN VERENLER

Bunun öncülüğünü Koç Holding şirketlerinden Arçelik yaptı. Şirket, üretim gücü ve teknolojik bilgisini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın liderliğinde, Aselsan ve Baykar işbirliğiyle yerli ventilatör üretimine açtığını açıkladı. Arkası da geldi. Tofaş siperlikli maske, Eyüp Sabri Tuncer dezenfektan, Mercedes-Benz Türk medikal kabin üretmeye başladı.

Sabancı ise Kordsa ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm altyapısını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtı. Burada Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazlar ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için çalışma yapılabiliyor.

PERAKENDE HAMLESİ

Derken perakende dünyası da elini taşın altına koydu. Ardı ardına mağaza ve online sitelerini kapatan Türk perakende şirketleri ve moda devleri, global rakipleri gibi, maske üretimi için kolları sıvadı.

Vakko, İpekyol ve LC Waikiki üretim tesislerinin kapılarını maske üretimi için açarken, üretilen milyonlarca maske devlet hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmeye başladı.

Listeyi uzatıp sayfalarca örnekten bahsedebiliriz. Kısacası, Türkiye’de şirketlerin iletişimde olduğu gibi artık üretim gündeminde de sadece koronavirüs mücadelesi olduğunu söylemek mümkün.

MÜCADELEYE ‘NEF’ES OLDU

Toplumsal çalışmaların yanı sıra korona mücadelesine üretimle katkı sunmayı hedefleyen diğer bir kuruluş da Nef Vakfı oldu. Salgınla mücadeleye ilk günden bu yana destek veren vakıf, tüm Türkiye’deki hastanelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi ve tedariki için kolları sıvadı.

Bunun için, alanında uzman hocalar, endüstriyel tasarımcılar ve mühendislerden oluşan bir ‘Pandemi Danışma Heyeti’ hayata geçirildi. Üretimin hızı ve büyüklüğü ise gurur verici cinsten. Öyle ki 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin antibakteriyel tulum üretimine başlayan Nef Vakfı, 340 bini aşkın malzemeyi hastanelere teslim etti bile.

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu mücadelenin en büyük kahramanları olan sağlık personelimizi korumak, hastanelerimize destek olmak ve hastalarımıza yardımcı olmak için harekete geçtik” diyor. Timur, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için de tasarımlar geliştirmeye devam edeceklerini açıklıyor.