Şehir hikayelerinden seçkiler sunuyor
Garanti Mortgage, ana faaliyet alanı olan konut finansmanı sağlamanın ötesinde, modern yapılaşmayı ve planlı şehirleşmeyi bir yaşam kültürü kabul eden bir vizyonla hareket ediyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bu vizyonu pekiştiren projelere katkı sağlayarak modern yaşam alanlarının yaratılması, planlı kentleşme, mimari kültür gibi konularda toplumsal bilincin güçlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda altı yıl önce SALT ile yolları kesişen Garanti Mortgage, ‘Perşembe Sinemaları’ ile beş yılda 108 gösterimle yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı.
Garanti Mortgage Kurumsal İletişim Yöneticisi Didem Baltacı, mimari ve şehir kültürünü merkeze alan filmlerle insanlara dokunduklarını belirtiyor.
Baltacı, “Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından şehir ve insan arasındaki ilişkiyi sorgulayan filmlerin Türkiye’de gösterimine katkı sağladık. 2019’un ilk dönemini de geçtiğimiz günlerde bitirdik. Eylül dönemine kadar kısa bir aramız olacak” diyor.
Perşembe Sineması, bu yıl 20’nci yüzyılın son dönemecinde şehirlere odaklanıyor ve 1990’lardaki toplumsal değişimlerin izini
süren bir şehir hikâyeleri seçkisi sunuyor.
Garanti Mortgage’ın ‘yenilenme’ temasıyla yakın bir ilişki içinde olduğunu söyleyen Didem Baltacı, “Kredi ve finansal boyutundan ayrı olarak, kurulmasına destek olduğumuz yeni mekanlarla, bir anlamda, insanların yenilenme duygusunu besliyoruz.
Bu yılki gösterimlerde de değişime açık, güçlü insan hikayelerine yer veren filmleri izliyoruz” diye ekliyor. Gösterimler çoklukla 150 ila 200 kişiyi ağırlıyor. Uluslararası seçki hem Türkçe hem İngilizce altyazılı sunuluyor.
Perşembe Sineması, 2019’un ikinci yarısında, yani sonbaharda 20’nci yüzyılın son döneminden şehirlere odaklanmaya devam edecek.
SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, gösterimlerin 19 Eylül’den 28 Kasım’a kadar her perşembe SALT Beyoğ-lu’nda gerçekleştirileceğini belirtiyor.
Öner, programda, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu 1990’lara birbirinden farklı ortamları anlatan kurmaca ve belgesel filmlerle dikkat çekileceğini de ifade ediyor.
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