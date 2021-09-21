Tatil denildiğinde ilk akla gelen şehirler hangileri? Paris, Roma, New York, Dubai, Hong Kong… Liste böyle uzayıp gidebilir; bu şehirlerin ortak noktası ise sadece doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle sınırlı değil.

Aynı zamanda global turizm devlerinin listesinde öne çıkan tüm bu kentler, çok öncesinden pazarlama stratejilerini hazırlamış, planlarını tamamlamış ve turizm rekabetinde “ben de marka şehir olarak varım” demeyi başarmışlar.

Pandemiden olumsuz etkileniyor olsa da global turizm pazarı tam da bu marka şehirler etrafında dönüyor. Festivallerden etkinliklere, modasından lezzetlerine farklı araçları kullanarak markalaşan bu şehirler aynı zamanda anıt ve simgelerle de markalarını güçlendiriyor.

MALZEMELER TÜRKİYE’DEN

Bu trendin oluşturduğu pazarın yerli temsilcisi ise müze, temapark ve şehir mimarisi sektörü şirketi Outdoor Factory. Türkiye’nin farklı şehirlerinde simgeleşen müze ve anıtlara imza atan şirket, bugün farklı uluslararası şehirlerin de sembol anıtlarına imza atıyor.

İstanbul’da Vialand, Ankara’da 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Osmaniye’de Masal Park ve daha onlarca benzer projeye imza atan Outdoor Factory, şimdi de Özbekistan’ın 3 bin yıllık tarihi ve bağımsızlığının sembolü “30. Yıl Anıtı”nı hayata geçirdi.

Anıt, İtalyanca ve Özbekçe’de ‘yıldız’ anlamına gelen Stella adını aldı. Şimdiden dünyanın en önemli şehir simgelerinden biri arasına giren anıtın bin çalışanla sadece 75 günde tamamlandığını, anıtta kullanılan her türlü malzemenin ise Türkiye’den 85 tır ve 14 uçakla getirildiğini ekleyelim.

İHRACATI ARTTI

Outdoor Factory Ortağı ve tasarımcı Sinan Turaman, özellikle pandemi sonrası global turizmden pay almak isteyen şehirlerden benzer proje teklifleri geldiğini açıklıyor. Öyle ki Outdoor Factory, Vietnam, Katar, Dubai ve Sudan gibi onlarca farklı ülke için projeler üretmeye devam ediyor.

İhracatı 4 milyon dolar seviyesini aşan şirketin bu projelerin ardından daha da büyümesi bekleniyor. Ancak Turaman, “Daha önemlisi, şehirlerin markalaşma süreçlerinin en önemli stratejilerinden birine dönüşen anıt, park ve müze pazarında Türk şirketlerinin önünün açılması” diye ekliyor.