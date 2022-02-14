Pandemi çoklu kanal yönetiminin gerekliliğini ortaya çıkardı. Daha önce tüketicisine sadece fiziksel kanallarla ulaşan markalar, işlerini dijitale taşımaya yöneldi. Pazaryerlerinin yanı sıra pek çok marka kendi online platformunu da kurma yoluna gitti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yaşamın her yönünü etkilerken, tüketici davranışlarını da hızla değiştirdi. Öngörülemeyen bu değişimle birlikte, markalar bir yandan tüketici davranışlarını anlamaya çalşırken diğer yandan hızla yeni ortama uyum sağlamaya ve çözüm üretmeye çabaladı.

Bu dönemde, uzun zamandır markaların gündeminde olan dijitalleşme çalışmaları hızlandı. Pandeminin etkisiyle, dijitalleşme ve online alışverişin büyümesi markaların, tüketicilerle daha hızlı iletişimde olabilecekleri online satış kanallarında varlık gösterme ihtiyacını da beraberinde getirdi. Pazaryerlerinde yer almanın yanı sıra pek çok marka kendi online platformunu da kurma yoluna gitti.

Bu sayede tüketicilerinin taleplerine proak-tif bir şekilde cevap verebilir hale geldiler. Pınar da o markalardan biri.

GENÇ KUŞAK ETKİSİ

Şirket, tüketicilerin geri bildirimlerinden beslenebileceği, tüketicileriyle etkileşim kurabileceği ve kullanıcı deneyimlerini yukarı çıkartabileceği bir zemin oluşturma isteğiyle PınarOnline’ı geliştirdi.

PınarOnline’da Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün gruplarından 300’den fazla ürünü satışa sunuluyor. Aynı zamanda yalnızca platforma özel olan taze et çeşitleri de tüketicilerle buluşuyor.

Bu operasyonun mimarı ise Yaşar ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik. Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar’ın kızı olan Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, son bir yıldır şirketin dijitalleşme PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü olan Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “PınarOnline, henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen tüketicilerimizle daha yakın bağ kurmamızı ve onların iç görülerine doğrudan ulaşmamızı sağladı.

Her yerde satışı olmayan vegan ürün grupları ile birlikte yalnızca platforma özel olan ürünleri de PınarOnline çatısı altında tüketicilerimizle buluşturarak onların tepkisini ölçümledik. Elde ettiğimiz geri bildirimler neticesinde de aksiyonlarımızı geliştirdik” diye anlatıyor.

GIDA TAŞIMACILIĞINDA GELİŞME

Son yıllarda tüketici alışkanlıklarında meydana gelen değişim, e-ticaretin önlenemez büyümesini beraberinde getirdi. 2020 yılında küresel toplam e-ticaret pazarı yüzde 18 büyüyerek 4,3 trilyon dolara ulaşırken, önümüzdeki üç yılda da büyüme eğilimin devam edeceği ve pazar büyüklüğünün 6,5 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Pınar da bu alandaki payını büyütmek için PınarOnline’ı satış potansiyelinin yüksek olduğu illere taşımayı; et, süt, su ve içecek ürün gruplarının yanında platforma özel olarak geliştirilen ürünleriyle birlikte başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Gıda sektörünün lojistik altyapının gelişimi için hızla aksiyona geçmesi gerektiğine de değinen Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Gıda taşımacılığının hızlı bir şekilde gelişmesinin, gıda sektöründeki pek çok oyuncunun e-ticaret alanında varlık göstermesini tetikleyeceğini düşünüyorum” diyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA TESLİMAT

PınarOnline platformunun oluşum fikrinden itibaren sürdürülebilirliği merkezlerine aldıklarını da söyleyen Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Ambalajlarımızda çevre dostu ve doğada çözünebilen paketler kullanıyoruz.

Lojistik süreçlerimizde de önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedefliyoruz.

Hedefimiz 2024 yılına kadar elektrikli araçla sayımızı yüzde 100’e çıkartmak. Yatırımlarımızı yaparken sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz” diye ekliyor.