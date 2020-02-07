TEGV e-atık topluyor, ekonomiye kazandırıyor
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ‘Atma Bağışla’ e-atık toplama projesi ile kurumsal ve evsel elektronik atıkları toplayıp lisanslı bir kuruluşta geri dönüşümlerini sağlıyor.
Vakıf, bir yandan çevre koruma politikalarına destek olurken diğer yandan da çocukların eğitimi için fon yaratıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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iköğretim çağındaki çocuklara devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 25’inci yılını kutluyor.
Yıllar içerisinde pek çok yerel ve özel idarenin çalışmalarına destek verdiği TEGV, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonra Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu.
Bireysel ve kurumsal bağışlar, sponsorluklar, yurtdışı fonlar ve özel projeler TEGV’in finansal kaynağının temelini oluşturuyor.
Vakfın iktisadi işletmesi kanalı ile satışa sunduğu nikâh ve bebek ürünleri ile eğitime destek sertifikaları ve 3353’e gönderilen SMS’ler yine önemli diğer gelir kaynaklarını oluşturuyor.
Vakıf son dönemde ‘atma bağışla’ adını verdiği bir e-atık toplama projesi yürütüyor. Kurumsal ve evsel elektronik atıkları toplayıp lisanslı bir kuruluşta geri dönüşümlerini sağladıklarını söyleyen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Bunu yaparken bir yandan çevre koruma politikalarına destek oluyor, diğer yandan çocukların eğitimi için fon yaratıyoruz.
Yakın zamanda Turkcell ile yaptığımız kampanya ile Turkcell mağazalarına da e-atıkları teslim edilebilecek” diyor.
UZAKTAN ERİŞİM
Vakıf 25 yıldır, etkinlik noktaları ve mobil öğrenim birimleri Ateşböcekleri ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve birçok ilde faaliyet gösteriyor. Orta-uzun vadede ise fiziki olarak ulaşılamayan çocuklara, uygun olan programların dijitalleştirilerek uzaktan erişimle destek verilmesi hedefleniyor.
TEGV’in Google desteği ile Eylül 2017’de başlayan ‘algodijital’ adlı kodlama platformundan bugüne kadar yaklaşık 300 bin çocuk uzaktan erişerek yararlandı.
Fiziki anlamda da 31 ilde 71 noktada, tamamı sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde faaliyet gösteren Vakıf, her yıl yaklaşık 200 bin ihtiyaç sahibi çocuğu programlarından ücretsiz olarak yararlandırıyor.
Ankara, Samsun, Antalya, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Van ve İzmir’de içinde spor alanlarının bulunduğu geniş eğitim parkları da olduğunu söyleyen Sait Tosyalı, “Eğitim parklarımızdan her yıl olanakları kısıtlı 5-6 bin çocuğumuz yararlanıyor.
Ayrıca 38 noktada orta ölçekli sabit öğrenim birimlerimiz var ve her biri yılda yaklaşık 2 bin çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağlıyor” diyor.
ATÖLYE ETKİNLİKLERİ
Türkiye’nin her iline ulaşma noktasında mobil öğrenim birimleri olan Ateşböcekleri yardıma koşuyor. Sabit birimlerin olmadığı merkezlere içi etkinlik yapılacak şekilde donatılan, Ateşböcekleri adlı TIR dorseleri gidiyor.
Okulların bahçelerine konuşlanıp asgari iki sömestr faaliyet gösterdikten sonra, talebe göre başka okullarda çocuklarla buluşmak üzere yer değiştiriyorlar. Bu güne kadar 400’den fazla noktada yaklaşık bin 800 okulda faaliyet gösterdiler ve bir milyondan fazla çocukla buluştular.
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