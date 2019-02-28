Tüketici talebi yeni ürünler getirdi
Türkiye kahvaltılık gevrek pazarı, 1998 yılından bu yana çok hızlı büyüdü. 1998’de 800 ton olan pazar büyüklüğü, günümüzde 16 bin tona ulaşmış durumda. Pazarda hala büyüme potansiyeli mevcut. Özellikle çocuk segmentinde pazar hızla büyüyor.
Son yıllarda kahvaltılık gevrek kategorisinde çocuk segmentinde yüzde 19, yetişkin segmentinde ise yüzde 7’lik büyüme söz konusu. Nestle, bu büyümede katkısı olan markalardan biri.
Yerli ve yabancı pek çok oyuncunun bulunduğu hareketli ve büyüyen pazarda Nestle, 20 yıldır faaliyetgösteriyor. Nestle Türkiye Kahvaltılık Gevrekler Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, son 10 yıldır pazarda lider olduklarını söylüyor.
Kalkan, “Son yıllarda pazardaki artan rekabet de heyecan verici. Yeni markalar, yeni ürünler ve yeni reçeteler pazardaki tüm oyuncuları tüketicilere en iyi ürünü sunmak için motive ediyor” diyor.
Nestle’nin kahvaltılık gevrekler bünyesinde çocuk, yetişkin ve aile kategorilerinde ürünleri bulunuyor. Hüseyin Necdet Kalkan, ürün çeşitliliği ve gördükleri taleple grubun içinde önemli bir segment olarak öne çıktıklarına değiniyor.
Nesfit’in dünyada satıldığı 60’dan fazla ülke arasında Türkiye olarak en çok satış rakamıyla altıncı sırada, Nesquik kahvaltılık gevreklerin satıldığı 50’den fazla ülke arasında ise üçüncü sırada yer aldıklarını da belirtiyor.
Kalkan, 2011 yılından bu yana Türkiye’de üretim yaptıklarını da vurguluyor. Büyüme ivmesini bu yıl da sürdürmeyi planlayan Nestle Kahvaltılık Gevrekler, 2019’da da pazar ihtiyaçları doğrultusunda yapılanmasını güncel tutacak.
Hüseyin Necdet Kalkan, tüketicilerin talep ettiği ürünleri besleyici, pratik ve yenilikçi çözümlerle onlara sunmayı hedeflediklerini söylüyor.
Geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptıkları Nestle Bar Ailesi ve Nestle Chokella Tam Tahıl Gevreği’ni de bu çalışmalarının sonucunda pazara sunduklarını ifade ediyor.
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