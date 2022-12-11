Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacak

Sasa Polyester, ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında 5 yılda 22’ncilikten 2’nciliğe yükseldi. Üretim kapasitesini 4 kat artırdıklarını söyleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacağız” diyor.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 12’inci kez hazırladığımız ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmamızın sonuçlarına göre Erdemoğlu Holding bünyesindeki Sasa Polyester, 2021 yılı verilerine göre, Anadolu’nun en büyük ikinci şirketi oldu.

Şirket, beş yılda 22’ncilikten ikinciliğe yükseldi. Adana merkezli Sasa Polyester, otomasyon, modernizasyon ve entegrasyona yönelik yatırımları ile büyümesini sürdürüyor.

Şirketin, tamamlanan yatırımları sonrası ulaştığı yıllık 1,4 milyon tonluk üretim kapasitesi ile holdingin en büyük sanayi şirketi konumunda olduğunun altını çizen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “2016-2020 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla şirketin mevcut üretim kapasitesinde yaklaşık dört kat artış yarattık. Böylece Sasa, grup şirketleri arasında en yüksek ciroya sahip şirketimiz oldu” diyor.

Sasa’nın grup şirketlerinin toplam cirosundaki payı yaklaşık yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.