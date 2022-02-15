Türkiye şu an bir demografik bir dönüşüm süreci yaşıyor, istatiksel olarak genç nüfus azaldığı için artık yaşlı bir toplumuz.

65 yaş üstü nüfusu toplam nüfus içinde oranı yüzde 7’yi geçmiş toplumlar ‘yaşlı toplum’, yüzde 10’dan fazlaysa ‘çok yaşlı toplum’ olarak sınıflandırılıyor. TÜİK’in güncel projeksiyonlarına göre,

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2023 yılında yüzde 10’u, 2060 yılında ise yüzde 20’yi aşacak. Bundan yola çıkan AgeSA, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının her geçen gün artmasıyla daha önemli bir konu haline gelen ‘yaşlanma’ ve ‘yaşlılık’ konusunda ‘Her yaşta’ projesini hayata geçirdi. B

u konuda literatür eksikliğini de gören şirket, ihtiyaçları tespit etmek üzere ‘Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri’ araştırmasını yaptı.

Bu proje ile orta yaşın yaşlanmaya hazırlanmasına katkıda bulunmayı, yaşlılık algısını olumluya çevirerek yaşlıların hayata |e,i|cıştaii katılımını artırmayı ve ‘yaşlılığın itibarını yükseltmeyi’ hedeflediklerini belirten AgeSA Hayat ve Emeklilik Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek, “Yaşlanmaya nasıl hazırlanmamız gerektiğini bilmediğimizi ve bu konuya dair danışabileceğimiz bir kaynak bulunmadığını söylüyor.

Roşan Dilek, “Bu alanda sağlık, ekonomi ve yaşam tarzı konularında farklı örnekleri tek bir çatı altında toplayan bir rehber kitap çıkartmaya karar verdik. ‘Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa’ kitabı böyle doğdu” diye anlatıyor.