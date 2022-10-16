Bağcılığın ve şarabın anavatanı sayılan Doğu Anadolu’da şu günlerde bağ bozumu heyecanı yaşanıyor. MeylDiageo, 10 bin yıllık şarapçılık geçmişi bulunan Elazığ’daki bağlarında Öküzgözü ile Boğazkere’nin hasadına başladı.

Bu üzümleri yerinde işleyebilen tek tesis olan MeylDiageo Elâzığ Şarap Üretim Tesisi, Atatürk’ün teşvikiyle 1930’larda başlayan şaraplık bölge ve üzüm araştırmaları sonrasında kurulan şaraphanelerden, günümüzde hala üretim yapan tek tesis.

1942 yılında imalathane olarak kurulan ve 1944’te büyük bir tesise dönüştürülen MeylDiageo Elâzığ Şarap Üretim Tesisi’nde yılda 6,2 milyon litre şarap üretiliyor.

Bağları ve tesisi gezerken konuştuğumuz MeylDiageo Genel Müdürü Levent Kömür, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarında da bahsediyor.

Türkiye’de üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerde kullanılan kapakların yüzde 100’ünün geri dönüştürülebilir olduğunu vurgulayan Kömür, “15 yılı aşkın süredir ürünlerimizde kullandığımız tüm kapaklar geri dönüştürülebilir.

Aynı zamanda şarap ürünlerinde kullanılan mantar ve 1 Temmuz 2022 itibarıyla üretilen ürünlerimizdeki kapşonların da yüzde 100’ü geri dönüştürülebilir hale getirildi” diyor.

Alaşehir, Nevşehir ve Tarsus’ta ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını atık sudan üretilmiş biyogazdan ve biokütleden elde ettiklerini de söyleyen Kömür, “Yürüttüğümüz çalışmalar ile daha az fosil yakıt kullanıyoruz.

Enerji tedariki konusunda birinci önceliğimiz tesislerimizde kullandığımız tüm enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması.

Bunun için de tüm tesislerimizde kendi enerjimizi üretmeyi hedefliyor ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye anlatıyor.

Çalışmalarını 2030 Ekosistem Hedefleri doğrultusunda sürdüren MeylDiageo; 2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde damla sulama projesini de hayata geçirmiş durumda.