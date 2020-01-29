Yarattığı ekosistemle üreticilere dokunuyor
Çikolata segmentinde büyümeye odaklanan Eti, ihracatı içinde yüzde 15 olan çikolatanın payını bu yıl yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Çikolata üretiminin yüzde 70’inde yerli hammadde kullanan Eti, birçok üreticiye dokunmaya da devam edecek.
Çikolatanın mutluluk verdiği bir şehir efsanesi değil. Kakaonun içerdiği biyoaktif besin bileşenleri ve magnezyum vücutta ‘serotonin’ adı verilen mutluluk hormonunun salgılanmasını arttırıyor.
Bu vazgeçilmez tat, gıda markalarının büyüme ve geliştirme planlarının başında gelen bir kategori.
Türkiye çikolata pazarının ikincisi konumunda bulunan Eti de bu markalardan biri. Şirket, 2003 yılında adım attığı ve yüzde 17 pazar payına sahip olduğu çikolata segmentindeki iddiasını büyütmek için teknolojiden insan kaynağına, AR-GE’den reklama kadar her alanda yatırım yaptı.
Bu yıl ile birlikte son beş yılda çikolata fabrikasına 200 milyon TL’lik yatırımı tamamlamış olacak. Önümüzdeki üç yılda da çikolata fabrikasında yüzde 27’lik kapasite artışı yapmayı planlıyor.
Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Eti’nin üretimde yerli hammadde kullanımına büyük özen gösterdiğini vurguluyor. Polatoğlu, çikolata üretiminin yüzde 70’inde yerli hammadde kullandıklarını, toplam üretimleri içerisinde ise yerli hammadde kullanım oranının yüzde 80’i bulduğunu söylüyor.
ÜRETİCİYE DOKUNUYOR
60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şirket, Eskişehir ve çevre illerdeki üretici kooperatiflerinin yanı sıra bazı çiftliklerden de ürün tedariki gerçekleştiriyor.
Özellikle çikolata üretiminin ana girdilerinden olan süt, yüzlerce kooperatiften temin edilip Eti’nin Konya’daki süt fabrikasında işleniyor. Hakan Polatoğlu, bu açıdan bakıldığında süt besiciliğini de desteklediklerini ifade ediyor.
Eti, günde ortalama 300 ton süt alıyor. Şekeri Türkiye’den temin ediyor. Sözleşmeli olarak tahıl ve yumurta üretimi yaptırıyor. Ağırlıklı olarak kek ve bazı bisküvi çeşitlerinin üretimi için günlük 1 milyon yumurta kullanıyor.
Yumurtayı yüzde 100 yerli alıyor. Yulafta da kendi çiftçileri var. 100 bin dekar alanda yulaf ektiriyor. 200 bin ton civarında buğday kullanıyor. Diğer ürünleri ise ithal ediyor. Hakan Polatoğlu, “Dolayısıyla yarattığımız ekosistem ile Türkiye’deki bir çok üreticiye dokunuyoruz” diyor.
Bugün 60 ülkeye ihracat yapan Eti, toplam ihracatı içerisinde yüzde 15 olan çikolatanın payını 2020’de yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.
Bunun için 4-5 yıldır hazırlık içinde olduklarını belirten Hakan Polatoğlu, “2020, özellikle Karam Gurme gibi global marka olarak tanımladığımız markaların dünyadaki yayılımını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacak” diye ekliyor.
YÜZDE 25’LİK BÜYÜME
Eti, geçen yılı 5,8 milyar TL ciro ile kapattı. Bunda çikolatanın payı 1,2 milyar TL oldu. 2020 yılında ise cirosal olarak toplamda yüzde 25, çikolata özelinde ise yüzde 40 büyüme öngörülüyor.
Biri Romanya’da olmak üzere sekiz fabrikası ve 7 bin 500’e yakın çalışanı bulunan Eti’yi rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise kendi teknolojisini kendisinin üretmesi.
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