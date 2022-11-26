Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojileri kullanarak artıracak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ‘Yarının Köyleri’ projesini başlattı.

Proje kapsamında, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ve UNDP’nin saha tecrübesini köylere ulaştırarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarının Köyleri projesiyle; sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor. Böylece yerel ürünlerin, köydeki üreticiden direkt olarak tüketiciyle buluşmasına fırsat yaratılacak.

Proje ile örnek köylerin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilere daha rahat erişebilmesi için dijital merkezler oluşturulacak.

Dijital merkezlerde; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine

e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlıklar verilecek. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması da desteklenecek.

BEŞ YILDA 10 KÖY HEDEFİ

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayacak olan proje ile beş yılda toplam 10 köye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, 1 milyondan fazla kişiye dokunmayı planladıklarını belirtiyor.

Tekin, “Topraklarımızda büyük emek harcanarak yetiştirilen ürünlerin, zenaatlerin daha çok kişiye ulaşması ve gerçek değerini bulması en büyük arzumuz. Sahip olduğumuz olanaklarla dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz” diye anlatıyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise kimseyi geride bırakmadan köylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydediyor.