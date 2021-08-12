Yeni çağın mesleği içerik üreticiliği olacak dersek, sanırım hata etmiş olmayız. Şüphesiz pandemi de bu mesleğin parlamasına yardımcı oldu.

11 Temmuz 2021 tarihli sayıdan

İçerik üretiminin kilit noktası da elbette yaratıcılık. Yeni bir fikrin yine yeni bir içerikle harmanlanmasıyla ortaya çıkan yaratıcılık, her sektörde gelişmek için ihtiyaç duyulan şey.

YENİ BİR PLATFORM

Globale baktığımızda bu alanda büyük bir ekonominin varlığının söz konusu olduğunu belirten ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “İşte bu nedenle geleceğin yıldızı olan bu mesleğe yatırım yapmak istedik ve Atölye ASUS platformunu kurduk. Bu platformu kurarken en büyük motivasyonumuz sunduğumuz teknoloji çözümleriyle yaratıcıların üretimsel sınırlarını kaldırıp, onlara keyifli bir çalışma ortamı sağlamak oldu” diyor.

Atölye ASUS Türkiye’deki yaratıcıları bir araya getiren, içerik üretimi yapan ve teknoloji ile sanat kesişiminde sınırları kaldırmayı hedefleyen bir platform.

“SINIRLARI AŞMAK”

Amaçlarının kişilerin işini kolaylaştırmak, performanslarını artırmak, ASUS teknolojisinin desteğiyle onlara iyi bir yol arkadaşı olmak olduğunu belirten Güler, şunları anlatıyor: “Atölye ASUS’un ilk projesi bu nedenle ‘Sınırları Aşmak’ temalı bir yarışma oldu.

Bu yarışma, görsel ve işitsel sanatları içeren; grafiker, endüstriyel tasarımcı, mimar, yönetmen, reklamcı, web tasarımcısı, moda tasarımcısı, video-animasyon üreticileri dahil ister öğrenci, ister amatör ya da profesyonel olsun herkese açık.”

Öte yandan İKSV ile henüz çok yeni başlayan ‘ASUS ile Sanatın Dijital Hali’ projesi de aynı düşüncelerle hayata geçirilmiş bir proje. Bu video serisinde, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren isimler konuk ediliyor.