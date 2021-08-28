Türkiye’de geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla bebek dünyaya geldi. Bebek ürünlerine olan ihtiyaç yelpazesi de giderek genişliyor ve pazar büyüyor. 2020 yılında bebek mendili kategorisi yüzde 23 büyüyerek yaklaşık 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Bebek şampuan pazarına baktığımızda ise; yine çift haneli büyümeler görülüyor. Uni Baby ise hızla büyüyen bebek bakım pazarında, pazarın üzerinde büyüyor.

Ürünlerinin hedef kitlesi olan 0-7 yaş arası çocuklu her üç haneden birinde yer aldığını belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CMO’su Bilge Çiftçi, farklı dönemlerdeki bebeklerin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak için yakın zaman önce önemli bir strateji değişimine gittiklerini söylüyor.

Tüm ürün ailelerini yenilediklerini söyleyen Çiftçi, “Yenilediğimiz Uni Baby Yenidoğan Islak Pamuk Mendil, denetim süreci sonucunda dünya çapında geçerli bağımsız sertifikasyon kuruluşu COSMOS’tan onay aldı.

AR-GE’NİN GÜCÜ

Türkiye’nin doğallığı COSMOS sertifikasıyla onaylı ilk ve tek yenidoğan ıslak pamuk mendili ile beraber tek prebiyotikli ıslak mendilini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” diyor.

Fark yaratan bu yeniliğin, AR-GE ekiplerinin kendi formülasyonu olduğuna vurgu yapan Çiftçi, “Bakanlık lisansını 2019 yılının mayıs ayında alan AR-GE merkezimiz tarafından TÜBİTAK projesi olarak Uni Baby için geliştirildi.

COSMOS yolculuğumuz bu şekilde başladı. Ürünümüz COSMOS’tan onay alabilmek için bir dizi denetimden başarıyla geçti” diye ekliyor.

FARKLI KATEGORİLER

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak geçen yıl bulundukları hemen her kategoride önemli pazar payı artışları elde ettiklerine de değinen Çiftçi, şöyle devam ediyor: “Islak mendil kategorisinde 1,3 puanlık pazar payı artışı sağlarken, bebek deterjanı kategorisinde de bir önceki yıla göre pazar payımızı 3,7 puan artırdık. 2021’in ilk beş ayında da yer aldığımız her kategoride pay artışı trendimiz devam etti.”