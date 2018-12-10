130 bin istihdam fırsatı
Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan Microsoft Türkiye, “Türkiye geleceği bulutla yakalayacak” sloganıyla bir toplantı düzenledi.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gücün bulut bilişim olduğunu ve bulut bilişime yatırım yapan ve kullanan şirketlerin beş yıl içerisinde 15 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi.
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