130 bin istihdam fırsatı

Aralık 10, 2018 0 Yorum 154 Okunma
130 bin istihdam fırsatı

Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan Microsoft Türkiye, “Türkiye geleceği bulutla yakalayacak” sloganıyla bir toplantı düzenledi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gücün bulut bilişim olduğunu ve bulut bilişime yatırım yapan ve kullanan şirketlerin beş yıl içerisinde 15 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi.



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