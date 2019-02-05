Anadolu Arabaları Müzesi

Şubat 5, 2019 0 Yorum 110 Okunma
Anadolu Arabaları Müzesi

Tofaş’ın Bursa’ya kazandırdığı, Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi ile 2008’den bu yana hizmet veren Tofaş Bursa Sanat Galerisi yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Müzede, Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürü ve motorsuz araçlardan otomotiv sanayisine uzanan yolculuk aktarılırken, Tofaş Sanat Galerisi’nde “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi” yer alıyor.



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