E-ihracata odaklanıyor
Yılın ilk altı ayını yüzde 25 büyümeyle kapatan GittiGidiyor, e-ihracat atılımını da tüm hızıyla sürdürüyor.
Türkiye’deki ürünleri Eylül 2018’de yurtdışındaki kullanıcılara sunmaya başlayan platform, yerli üreticileri eBay üzerinden 190 pazarda 180 milyon aktif alıcıyla buluşturuyor.
50 civarında şirketin e-ihracat yapmasına destek olan şirket, bu rakamı 2 bine çıkarmayı hedefliyor.
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