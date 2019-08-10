E-ihracata odaklanıyor

Ağustos 10, 2019 0 Yorum 48 Okunma
E-ihracata odaklanıyor

Yılın ilk altı ayını yüzde 25 büyümeyle kapatan GittiGidiyor, e-ihracat atılımını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye’deki ürünleri Eylül 2018’de yurtdışındaki kullanıcılara sunmaya başlayan platform, yerli üreticileri eBay üzerinden 190 pazarda 180 milyon aktif alıcıyla buluşturuyor.

50 civarında şirketin e-ihracat yapmasına destek olan şirket, bu rakamı 2 bine çıkarmayı hedefliyor.



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