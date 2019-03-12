Güney Kariyer Fuarı için geri sayım başladı
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve koordinatörlüğünde Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan sekiz üniversitenin paydaşlığında 21-22 Mart tarihlerinde Güney Kariyer Fuarı düzenlenecek.
GÜNKAF 19’a 200’ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör firmaları olmak üzere toplam sekiz üniversiteden 10 bine yakın mezun ya da öğrencinin katılması bekleniyor.
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