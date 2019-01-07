‘INVEST IT UP’ 14 Ocak’ta başlıyor
ODTÜ İşletme Topluluğu, ‘INVEST IT UP’ adlı sanal borsa yarışmasının bu yıl ikincisini düzenleyecek.
Üniversite öğrencilerine 100 bin TL sanal parayla ve sıfır riskle gerçek platformda sanal borsa deneyimi yaşatmayı hedefleyen yarışma, 14 Ocak-22 Şubat arasında gerçekleştirilecek.
Yarışma öncesinde katılımcılar, ücretsiz online eğitimlerle kendilerini borsa konusunda geliştirme fırsatına sahip olacak.
Dereceye giren katılımcılara para ödülü dışında pek çok sürpriz ödül de verilecek. Yarışmaya investitup.foreks.co’dan ücretsiz olarak kayıt yaptırılabilir.
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