İyi yönetim uygulamaları
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Deloitte Türkiye işbirliğiyle düzenlenen toplantıda ‘Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları’ konusu tartışıldı.
TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan, açılış konuşmasında, “Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydada buluştuğumuz kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi.
Toplantıda aile şirketleri liderleri ile gelecek nesil yöneticileri, aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda ardıl planlama, çeviklik ve inovasyon, nesiller arası iletişim ve sosyal girişimcilik konularında konuştular.
Konuşmacılar arasında, Lila Group’tan Alp Öğücü, Arkas Holding’ten Bernard Arkas, Arzum’dan Murat Kolbaşı, İnci Holding’ten Perihan İnci yer aldı.
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Deloitte Türkiye işbirliğiyle düzenlenen toplantıda ‘Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları’ konusu tartışıldı.
TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan, açılış konuşmasında, “Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydada buluştuğumuz kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi.
Toplantıda aile şirketleri liderleri ile gelecek nesil yöneticileri, aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda ardıl planlama, çeviklik ve inovasyon, nesiller arası iletişim ve sosyal girişimcilik konularında konuştular.
Konuşmacılar arasında, Lila Group’tan Alp Öğücü, Arkas Holding’ten Bernard Arkas, Arzum’dan Murat Kolbaşı, İnci Holding’ten Perihan İnci yer aldı.
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