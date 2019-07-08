Kırman’ın camda dünya ‘başkanlığı’ tescillendi
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, mayıs ayında İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine verdiği katkılardan dolayı İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla “İtalya Yıldızı” nişanı ve “Şövalye” unvanına layık görülmüştü.
Kırman, geçtiğimiz günlerde de kendisinin bu alanda dünyanın en söz sahibi isimlerinden biri olduğunu tescilleyen bir ödül daha kazandı.
Kırman dünya cam sanayinin gelişimine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu (International Commission on Glass – ICG) tarafından Başkanlık Ödülü’ne (President’s Award) layık görüldü.
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