Kurumsal yatırımcıları ağırladı

Ekim 22, 2019 0 Yorum 63 Okunma
Kurumsal yatırımcıları ağırladı

Doğan Holding, Dünya Yatırımcı Haftası’nda düzenlediği buluşmada 45 kurumsal yatırımcı ve analisti ağırladı.

Doğan Holding şirketlerinin CEO ve CFO’ları şirketlerinin potansiyelini ve yatırım değerini anlattı, yatırımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Bir yatırım holdingi olmanın hakkını veriyor, katma değerli işlere yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.



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