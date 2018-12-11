TOSB gelişim zirvesi düzenledi

Aralık 11, 2018 0 Yorum 89 Okunma
TOSB gelişim zirvesi düzenledi

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) gelişim zirvesi düzenledi.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 300 kurumdan profesyonelinin katılımıyla otomotiv sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük insan kaynağı zirvesi olan TOSB Gelişim Zirvesi’nde TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağı ile kurumları yarına taşımanın birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.



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