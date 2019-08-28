Uçuş ağına yeni hatlar ekledi
Uçuş ağını genişletmeye devam eden THY, Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlattı.
THY İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz.
Bali’den sonra Amerika Kıtası’nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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