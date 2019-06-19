Workup’tan 4’üncü mezuniyet
Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 4’üncü dönem girişimleri mezun oldu.
4’üncü dönem ile birlikte toplamda 40 girişimin mezun olduğu programdan daha önce mezun olan 29 girişimden 26’sı faaliyetine devam ediyor.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın girdiği işlerin en temel karakteristiğinin uzun solukluluk olduğunu vurguladı.
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