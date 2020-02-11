30 yeni mağaza açmayı planlıyor

Şubat 11, 2020 0 Yorum 116 Okunma
30 yeni mağaza açmayı planlıyor

Perakende kozmetik zincirlerinin mağaza sayısı ve ciroları her geçen yıl artıyor.

Bugün Türkiye’de 3 binin üzerinde kişisel bakım ve kozmetik perakende mağazası var.

Sektörde her yıl yüzde 15-20 büyüme meydana geliyor. Kişisel bakım ve kozmetik sektörü Türkiye’de 15 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Globalde 21,5 milyar dolar cirosu olan Watsons Group, Türkiye’nin de önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zincirleri arasında yer alıyor.

59 ilde 350 mağazası olan Watsons Türkiye’nin şubelerinde 100’e yakın marka ve 4 binin üzerinde ürün bulunuyor.

Kişisel bakım ürünleri zincirleri arasında pazar payı olarak ikinci sırada yer alan şirket, 2020’de 30’a yakın yeni mağaza açacak ve 80’in üzerinde mağazasını da yenileyecek.

5-10 yıl içerisinde Türkiye’de 2-3 kozmetik zincirinin kalacağını söyleyen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Bu markalardan biri de biz olacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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