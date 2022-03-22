Perakende sektöründe bir yabancı marka daha Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Fiba Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Banana Republic, markanın Avrupa’da küçülme stratejisine bağlı olarak ülkemizdeki faaliyetlerini noktaladı.

Bir dönem büyük umutlarla Türkiye’ye giriş yapan pek çok yabancı marka zaman içinde aradığını bulmayarak pazardan çekildi. Yurtdışında yakaladıkları başarıyı Türkiye’de yakalamak isteyen fakat tutunamayan bu iddialı markaların çoğu da perakende sektöründen oldu. ‘Kimler geldi kimler geçti’ diye baktığımızda C&A, River Island, Top Shop, Douglas, La Senza, Debenhams, Forever New, Tesco, Electro World, Darty, Saturn gibi markaları saymak mümkün.

Öte yandan geçtiğimiz yıl pandeminin ağır koşulları nedeniyle bu kervana bir marka daha katılmıştı. Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi Harvey Nichols, sessiz sedasız Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.

AVRUPA’DA KÜÇÜLÜYOR

Sektörde bir markanın daha pazardan çıkması söz konusu. Bilindiği üzere Fiba Perakende Grubu; Marks & Spencer, Gap ve Banana Republic markalarının Türkiye’deki perakende faaliyetlerini yürütüyor. Bu markalar arasında yer alan Banana Republic, ülkemizden çıkma kararı almış durumda.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Fiba Perakende Grubu Türkiye Genel Müdürü Batur Can, “Banana Republic markamız bir süredir Nişantaşı mağazası ve online kanaldan operasyonlarını yürütmekteydi. Markanın tüm Avrupa pazarında küçülme stratejisine paralel, biz de Türkiye’de benzer bir stratejiyle ilerliyoruz. Bunun yanında diğer markalarımıza odaklanmaya ve büyütmeye devam ediyoruz. Marks & Spencer ve Gap markalarımız son iki senede olduğu gibi bu sene de yeni mağaza açılışları ve dijital yatırımlarıyla Türkiye pazarında büyümeye devam edecek” diye anlattı.

GAP Inc. şirketi bünyesindeki Banana Republic’in daha önce İstanbul’da Kanyon AVM, İstinye Park AVM, Capacity AVM, Palladium AVM, City’s AVM, Ankara’da ise Armada AVM’de mağazaları vardı.