ICSC'nin yeni bir raporu, 16 ila 26 yaşları arasındaki 1.008 kişiyle alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri ​​hakkında bir anket yaptı.

Z kuşağının %95'i internetten alışveriş yapmayı sevse de, aynı oranda (%97) alışveriş merkezine gitmeyi de seviyor. Yaklaşık %30'u ürünleri anında alabilme olanağından bahsederken, %28'i ürünleri görebilmekten, dokunabilmek ve deneyebilmekten keyif alıyor. Ancak yanıt verenler internetten alışverişin fiyatları daha kolay karşılaştırabilecekleri (%30) ve daha iyi fırsatlar ve fiyatlar elde edebilecekleri (%20) anlamına geldiğini söylediler.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Ankete katılanların %85'i sosyal medyanın satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor. Yanıt verenlerin neredeyse yarısı Instagram ve TikTok'a vurgu yapıyor.

