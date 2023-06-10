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  • Bir araştırmaya göre Z kuşağı mağazalardan alışverişi seviyor

Bir araştırmaya göre Z kuşağı mağazalardan alışverişi seviyor

Teknolojiyle büyüyen Z Kuşağı dijital alışverişe oldukça yatkın ancak ABD'de yapılan bir araştırmaya göre fiziksel mağazalarda alışverişi de seviyor.

10 Haziran 2023 | 20:10
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Bir araştırmaya göre Z kuşağı mağazalardan alışverişi seviyor

ICSC'nin yeni bir raporu, 16 ila 26 yaşları arasındaki 1.008 kişiyle alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri ​​hakkında bir anket yaptı. 

Z kuşağının %95'i internetten alışveriş yapmayı sevse de, aynı oranda (%97) alışveriş merkezine gitmeyi de seviyor. Yaklaşık %30'u ürünleri anında alabilme olanağından bahsederken, %28'i ürünleri görebilmekten, dokunabilmek ve deneyebilmekten keyif alıyor. Ancak yanıt verenler internetten alışverişin fiyatları daha kolay karşılaştırabilecekleri (%30) ve daha iyi fırsatlar ve fiyatlar elde edebilecekleri (%20) anlamına geldiğini söylediler.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Ankete katılanların %85'i sosyal medyanın satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor. Yanıt verenlerin neredeyse yarısı Instagram ve TikTok'a vurgu yapıyor. 
 

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