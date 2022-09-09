Bizim Toptan, 20’nci yılına özel, 20 temel üründe fiyatları 60 gün süresince dondurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20’nci kuruluş yılını kutlayan Bizim Toptan, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam ederken sabit fiyat kampanyasıyla da Türkiye perakende sektöründe önemli bir adım atıyor.

Bizim Toptan, 20’nci yılına özel 20 temel üründe 60 gün boyunca fiyatları dondurdu. Marka, ayçiçek yağı, makarna, deterjan ve tereyağı gibi temel ürünleri kapsayan karar çerçevesinde 60 gün boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak “birlikten bereket doğar” düşüncesiyle halkımızın bütçesine destek olmak amacıyla 20 üründe, 60 gün boyunca fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Temel tüketim ürünlerini kapsayan bu kampanyamızla müşterilerimizin yanında olurken ülkemiz ekonomisine destek vermeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.