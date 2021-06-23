Temelleri 1992 yılında Ali Rıza ve Cüneyt Akdolu tarafından Bodrum’da atılan Ara Collection’ın Türkiye’de iki, Santa Barbara’da ise bir mağazası var. Kylie Jenner, Katy Perry, Kevin Costner, Goldie Hawn, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Elton John ve Salma Hayek gibi müdavimleri bulunan markanın Aspen, Palm Beach ve Carmel’de de corner’ları var. Ara Collection, yakın gelecekte özellikle İngiltere ve İsviçre’de mağaza açmayı planlıyor.

Ara Collection bir aile şirketi olarak doğdu. 1992 yılında Ali Rıza ve Cüneyt Akdolu tarafından Bodrum Barlar Sokağı’nda kurulan marka, ilk yıllarında kuyumculuk sektöründe sadece perakendeci olarak hizmet verirken, ortakların üretme ilgisi ve farklı takılar yapma arzusuyla butik tarzda üretime geçti. İlhamını Anadolu’dan alan Ara Collection, antik Anadolu takı örneklerinden esinlenerek ve o dönem tekniklerine uygun çalışarak ilk kreasyonunu 2000 yılında hazırladı. Kısa sürede Türkiye’de birçok tanınmış ismin tercihi olan marka, Bodrum’dan sonra ABD’ye açıldı. Santa Barbara’da bulunan mağazasıyla da Hollywood ünlülerinin gözdesi oldu. Kylie Jenner, Katy Perry, Kevin Costner, Goldie Hawn, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Elton John ve Salma Hayek Ara Collection’ın müdavimleri arasında yer alıyor.

Online satışın yanı sıra Bodrum ve ABD’deki mağazalarında ve yurt dışında çeşitli yerlerdeki cornerlar’da satış yaptıklarını belirten Ali Rıza Akdolu, “Takılarımızda 24 ayar altın ve değerli taşlar kullanıyoruz. 24 ayar altını tercih etmemizin sebebi antik dönemde yapılan ilk örneklerin de saf altından yapılmış olması ve elle form vermeye çok daha uygun olması. Şu anda Türkiye’de iki, ABD’de Santa Barbara’da bir mağazamız var. Yakın gelecekte özellikle İngiltere ve İsviçre’de mağaza açmayı planlıyoruz” diyor.

BODRUM MARKASI

ARA Collection bir Bodrum markası. Önceleri salt vitrin kuyumculuğu yapsa da bundan hiçbir zaman tatmin olmayan Ali Rıza ve Cüneyt Akdolu, dükkânlarının içindeki küçük tezgâhlarda attılar markalarının ilk tohumlarını. Nihayetinde tüm tasarım ve üretimini kendilerinin yaptığı atölyelerini kurdular. Seri üretim tekniklerine hiçbir zaman sıcak bakmadıklarını ifade eden Ali Rıza Akdolu, şunları anlatıyor:

“Tezgâhımıza giren ham altın bin yıl önce nasıl işleniyorsa aynı şekilde form buldu. Elimize aldığımız her taşın, altınla bütünleşip yeni bir ruha bürünmesinin hikâyesinin peşine takıldık ve bu hikâye buralara getirdi bizi.”

Marka, kış ve yaz olmak üzere genelde iki kreasyon hazırlıyor. Yıllık 3 bin 500-4 bin parça üretiliyor. Bodrum’da çarşı ve marinada olmak üzere iki mağazası var. A.B.D. Santa Barbara’da 2005 yılında açılan kendi mağazalarının dışında Aspen, Palm Beach ve Carmel’de corner’ları bulunuyor. Bunun yanında katıldıkları uluslararası mücevher fuarları neticesinde, yurt dışında elli civarında seçkin mücevher mağazasında da ürünleri yer alıyor. 2000 yılından bu yana ihracat yaptıklarını söyleyen Cüneyt Akdolu, şunları anlatıyor:

“Major ihracatımızı ABD’ne yapıyoruz. Buradan da Brezilya, Kostarika gibi Latin Amerika ülkeleri ve Kanada’ya ürün yollamaktayız. Özellikle Kuzey Amerika’da ürünlerimiz ellinin üzerinde noktada satılmakta. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz genelde sosyo ekonomik durumu yüksek, orta yaş ve üzeri tüketici tarafından tercih ediliyor.”

TASARIM ÖDÜLÜ ALDI

Bu süreçte ürünlerinin çok farklı coğrafyalarda tanınması için yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde mücevher fuarına katılan markanın kurucusu ve tasarımcısı Ali Rıza Akdolu, geçtiğimiz yıllarda Las Vegas’ta düzenlenen Uluslararası Mücevher Fuarı’nda ‘Fısıldayan İnci’ isimli tasarımıyla ödül aldı. ARA Collection mücevherlerinin tamamı kendi bünyelerindeki, uzun yıllar birlikte çalıştıkları ustalar tarafından üretiliyor. Atölyelerine külçe halinde gelen has altın, kıymetli taşlarla bezeli mücevherler olarak çıkıyor. Kadınlar için birbirinden özel parçalardan oluşan pırlanta, yakut, safir, zümrüt, inci gibi değerli taşlarla lapis, mercan, turkuaz, opal, ametist gibi yarı değerli taşların buluştuğu birbirinden şık, zarif ve gösterişli balık kolyeler, kolye uçları, küpeler ve yüzüklerle mücevheri, denizi, maviyi ve Bodrum havasını hayatının bir parçası yapanların beğenisine sunuyor.

Ayrıca Ara Sandals markası altında markanın sembolü haline gelen balık figürünün esas alınarak tasarlandığı birbirinde şık deri çantalar ve sandaletler yer alıyor. Sandaletler, geçmişten günümüze bir sanat olarak gelen ‘Bodrum sandaleti’ kültürünü yaşatmak ve değer katmak amacıyla yerli ustalar tarafından tamamen el işçiliğiyle üretiliyor ve Swarovski taşlı Ara Balıkları’yla süsleniyor. Erkekler içinse yüzde 100 organik deriden çanta, puro çantası, kartlık, bardak altlığı ve puro iğnesinden oluşan şık setlerin yanı sıra, kolyeler, kolye uçları, bileklikler ve kol düğmeleri koleksiyonda yer alıyor.