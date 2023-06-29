Bu çanta 63 bin 750 dolara satıldı

İnsan gözüyle zar zor görülebilen floresan sarımsı yeşil çanta, popüler bir Louis Vuitton tasarımına dayanıyor. Ancak lüks markanın kendisinin değil, New Yorklu bir sanat kolektifinin eseri.

Bu çok küçük eserine "Mikroskobik Çanta" adını veren Brooklyn merkezli MSCHF grubu, çantanın bir iğne deliğinden geçecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia ediyor.

MSCHF, ürünü "Büyük el çantaları, normal el çantaları ve küçük el çantaları vardır, ancak bu çanta minyatürleştirmede son söz." diyerek tanıttı. Çanta Fransız lüks çanta markası Louis Vuitton'un markasını simgeleyen LV harflerini taşıyor. MSCHF yaptığı açıklamada, "El çantası gibi bir zamanlar işlevsel olan bir nesne giderek küçüldükçe, nesne statüsü tamamen bir marka göstergesi olana kadar giderek daha soyut hale geliyor" diyor.

MİKROSKOPLA BİRLİKTE SATILDI

Bu küçük çanta mikro ölçekli plastik parçaların 3D baskısını yapmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapılmış. Çanta, görüntülenebildiği dijital bir ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı. Çanta, Fransız markanın şu anda tam boy olarak 3,100 ila 4,300 dolar arasında satılan bir modeline benziyor.

Satışa online müzayede evi Joopiter ev sahipliği yaptı. 2016 yılında kurulan MSCHF genellikle tüketici kapitalizmiyle dalga geçerken aynı zamanda ondan kazanç sağlayan sanat projeleriyle sık sık gündeme geliyor. Grup, şeytani semboller ve gerçek insan kanı damlaları içeren 666 çift modifiye Nike spor ayakkabısından oluşan "Satan Shoes" serisi nedeniyle Nike tarafından dava edilmişti. MSCHF'nin kreatif direktörü Kevin Wiesner, bu ayın başlarında The New York Times'a grubun Louis Vuitton'dan izin almadığını söylemişti.