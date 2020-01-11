Büyümeye hız verecek
Türkiye genelinde 13 mağazası bulunan Shoes&More, 2025 yılına kadar yurtdışına açılıp 35 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Shoes&More Kurucu CEO İbrahim Şahinoğlu, “2020 sonunda en az 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından yurtdışına açılma planımız var” diyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Shoes&More, ayakkabı mağazacılığına farklılık getirme hedefiyle 2010 yılında Şahinoğlu ailesi tarafından kuruldu. Moda ve perakende mağazacılık sektörü çocukluk hayali olan İbrahim Şahinoğlu, uzun yıllar gömlek üretimi yapan aile şirketinde ihracat ve müşteri ilişkileri müdürü olarak çalıştı.
Burada üretim mantığını deneyimlerken, aynı zamanda dünya çapında birçok yabancı markanın koleksiyon hazırlama aşamalarında bulundu.
Şahinoğlu, üretimde tüm dünyada Çin rekabetinin getirdiği sıkıntılar ile birlikte, kar marjlarının ciddi oranda daralmasını nedeniyle üretimden perakendeye yönelmeye karar verdi. 4-5 senelik bir hazırlık döneminin ardından, 2010 yılında ise MN Mağazacılık çatısı altında Shoes&More markası faaliyete başladı.
Ayakkabının yanı sıra aksesuardan çantaya farklı ürün gruplarını biraraya getiren farklı bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanan şirket, bugün 13 mağazasıyla Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor.
Şirket, 2025 yılına kadar yurtdışına açılıp 35 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kocaeli, İskenderun ve Kıbrıs’ta mağazaları olduğunu söyleyen Shoes&More Kurucu CEO İbrahim Şahinoğlu, “2020 sonunda en az 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.
Ardından yurtdışına açılma planımız var” diyor. Öncelikle Avrupa’da Fransa, İtalya ve İngiltere’ye açılmayı planlayan şirket, ayrıca Or-tadoğu ülkelerinde de doğru partnerlerle yola devam etmeyi hedefliyor.
YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK
2019 yılını önceki yıla oranla yüzde 35 büyümeyle kapatmaya hazırlanan Shoes&More, yılı 25 milyon TL ciroyla kapatmayı planlıyor. 2020 hedefi ise 35 milyon TL’lik ciroya ulaşmak.
Büyüme ve mağazalaşma hedefleri doğrultusunda çalışan sayısı da artırılacak. 75 kişiyi istihdam eden şirket, önümüzdeki sene bu rakamı 110 kişiye çıkartacak. Şirketin cirosunun yüzde 45’ini ayakkabıdan, yüzde 40’ını takı ve aksesuar stok gruplarından, geri kalanı ise çanta grubu satışından geliyor.
Hazır ürün satın almadan, A’dan Z’ye kendi koleksiyonunu kendi tasarlayan ve ürettiren bir marka olduklarını söyleyen Şahinoğlu, “Tüm ayakkabılarımızın her detayını sıfırdan tasarlıyor, hazır bir model satın almıyoruz.
Genelde şaşırtan, keyif veren, enerjisi olan ürünler ortaya koymayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Şirket, fon ve ortaklık konusuna sıcak bakıyor. Doğru bi r ortak konusuna kapalı olmadıklarını belirten Şahinoğlu, ancak önceliklerinin know-how’ını katabilecek bir şirket olduğunu vurguluyor.
DİJİTALLEŞMEVE ODAKLANIYOR
Shoes&More, 2018’in başından itibaren dijitalleşme yatırımlarım artırmaya başladı. Halihazırda online satışın toplam cirodaki payı yüzde 7-8 civarında seyrediyor. Hedef yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 10 seviyelerine çıkartmak.
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