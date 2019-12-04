Çoklu mağazalarla iç giyimde büyüyor
Esas olarak kimya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Safari-Klip, iç giyim perakendesi alanında da G Lingerie mağazalarıyla büyüyor.
Safari-Klip Kurucu Başkanı Ratip Veysi, “2019’da 215 milyon TL, 2020’de ise 315 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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