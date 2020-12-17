Türkiye’de doğrudan satış şirketlerinden Farmasi, online eğitimlerle girişimcilerine kazandırmaya devam etti.

Doğrudan satışı online olarak evlere taşıyan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna aldıkları önlemleri, “Tüm dünya için zorlu geçen bir dönem yaşıyoruz.

Bu olağan üstü döneme ayak uydurmak için şirketler ve iş dünyası hızlı bir evrim geçiriyor. Dijitalleşen dünyada biz de Farmasi olarak girişimcilerimizin evlerinden çıkmadan işlerini yürütebilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri için önlemlerimizi aldık” diye anlattı.

Hedef kadınları güçlendirmek *

Farmasi ev kadınlarını iş kadınlarına dönüştürmeyi amaçlayan marka, online dönüşüm sonrası girişimci sayısını, ve hedef kitlesini artırdı. Kurdukları sistemin kadınlara fırsat eşitliği sağladığını ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına destek olduğunu söyleyen Emre Tuna, “Girişimci olmanız için, diplomanızın olmasına gerek yok, özel bir becerinizin olmasına gerek yok, büyük bir sermaye birikiminizin olmasına gerek yok, Farmasi bütün kadınlara fırsat eşitliği sağlayan bir marka. Girişimcilerimiz kendi belirlediği sürede, kendi belirlediği potansiyel dahilinde aile bütçesine katkı sağlayabilir, çocuklarını okutabilir, sevdiklerine daha fazla vakit ayırabilir, kendilerini geliştirebilir. Daha profesyonel düşünüp, ekip kurarak kazançlarını artırabilirler” dedi.

“Farmasi’nin arka planında muazzam bir yapı var, bir ürünün çıkış hikayesinde olmak, ürüne dokunmak, müşterinin sevincini görmek, satan girişimcinin hayatının değiştiğine şahit olmak tek motivasyonumuz” diyen Emre Tuna, “Tek hedeflerinin kadınların daha güçlü olması” olduğunu açıkladı.

Satış ekiplerinin daha geniş kitlelere, daha hızlı ulaşabilmeleri için, Premium online toplantı programı eğitimi ve kullanım hakkı veren marka, böylece girişimcilerin müşterileriyle ve kendi ekipleriyle görüntülü görüşüp, ürünlerini anlatabilme imkanı sağladı.