Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından A101 de ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyurdu.

A101 Ocak ayında 2023 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. Kampanya açıklamasında "Fiyatlar ocak ayı boyunca geçerlidir. Ürün stokları satış noktasın agöre farklılık gösterebilir. Mağaza stoklarında bulunmayan ürünleri size yakın diğer mağazalardan, a101.com.tr'den veya A101 kapıda uygulamasından satın alabilirsiniz" denildi.

FİYATLARI SABİTLEYEN YA DA İNDİRİM AÇIKLAYAN MARKETLER HANGİLERİ?

-14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışana istihdam sağlayan şirketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu kısa bir süre önce gıdada, dayanıklı tüketim grubunda, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Ankara'da Yunus Market, Altunbilekler, İstanbul'da Happy Center, Onur Market, Hakmar, İzmir'de Başdaş, Konya'da Çelikkayalar, Erzurum'da Düzgün Market gibi bilinen birçok market zincirinin üyesi olduğu Federasyon, 81 ildeki yerel zincirler olarak devletin, vatandaşın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Daha önce de Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center da "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gittiğini belirtmişti. 6 Ocak 2022 itibarıyla marketlerden gelen açıklamalar şöyle:

-Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu.

-Migros da ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gittiğini açıkladı. Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

-CarrefourSA ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldığını açıkladı.

-Happy Center da yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdüklerini, et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini açıkladı.

