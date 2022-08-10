Getir, Yemeksepeti gibi şirketlerin başlattığı hızlı teslimat dalgası, moda ve teknoloji perakende sektörlerine de sıçradı. Boyner’den Mavi’ye, Beymen’den Mediamarkt’a pek çok şirket hızlı teslimat konusunda yenilikçi projelere yatırım yapmaya başladı.

Pandeminin parlayan yıldızı e-ticaret sektörü, Türkiye’de yarattığı yeni iş modelleriyle büyümesini sürdürüyor.

2021’de 400 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan sektörün 2022’yi 560 milyar TL ciroyla kapatması bekleniyor.

Son dönemde e-ticaretin öne çıkan trendlerinden biri de hızlı teslimat oldu. Getir, Yemeksepeti gibi şirketlerin başlattığı hızlı teslimat dalgası perakende sektörüne sıçradı.

Post-pandemi sürecinde müşteriler e-ticaretten aldıkları ürünlere bir an önce, hatta aynı gün içinde sahip olmak istiyor.

Müşteri taleplerini dikkate alan şirketler hızlı teslimat yatırımına hız verdi.

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