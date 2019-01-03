İhracatta yeni rekora koşmayı sürdürecek
Emek yoğun iş alanlarından hazır giyim ihracatta rekora koşuyor.
Sektör, son beş yıldır 17 milyar dolar dolayında seyreden ihracatını 2018’de 18,5 milyar dolar civarına çıkarmayı başardı.
2019’da ise yeni pazarlara açılarak 19 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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