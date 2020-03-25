Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, yatırım ortakları arasında oldukları Ankara’daki Armada ve Panora AVM’lerinde bulunan dükkanlardan kira ve aidat almamaya karar verdi.

Panora AVM’de, 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli alınmayacağı bildirildi.

Armada AVM’de ise Mart ayının yarısı ve Nisan ayında tüm kiracılardan kira ve aidat alınmayacağı kaydedildi.

Her iki AVM’de de 20 Marttan itibaren sadece eczaneler ve süpermarketler açık olarak hizmet veriyor, diğer mağazaların tamamı geçici bir süre için kapandı.