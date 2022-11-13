Türkiye’de 44 ilde 850 mağazaya sahip olan CarrefourSA, toplumsal ve çevresel duyarlılıkla faaliyetlerini sürdürürken kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını geliştirdi. CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, bu yaklaşımla CarrefourSA’nın ilk sürdürülebilirlik raporunu açıkladığını söylüyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

CarrefourSA Avrupa’nın lider, dünyanın en büyük ikinci perakende zinciri Carrefour Grubu ile Türkiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding ortaklığında kurulmuş, organize perakende sektörünün öncü markası. 2023’te Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayacak olan marka, Türkiye’de 44 ilde 850 mağaza ve 11 binden fazla çalışanıyla hizmet veriyor.

Hiper, mini, süper, gurme formatlarıyla birlikte bayilik sistemi ve e-ticaret kanallarıyla müşterilerine hizmet veriyor. Şu anda 25’i kadın olmak üzere 170 bayisi bulunan markanın hedefi önümüzdeki üç yılda bayi sayısını bine ulaştırmak.

DOĞAYI MERKEZE ALIYOR

CarrefourSA, toplumsal ve çevresel duyarlılıkla faaliyetlerini sürdürürken, doğayı merkezine alan bir ekosistemle birçok uygulamayı hayata geçiriyor. Bu vizyonu mağazaları ve bayilik sistemlerinin de odağında.

2020’den beri Carbon Disclosure Project (CDP) bünyesinde iklim değişikliği, su güvenliği ve orman modüllerinde raporlama yaparak farkındalığını ortaya koydu ve 9.326 ton CO2 emisyonunu, 21 bin m3 su tüketimini ve 37.819 MWh elektrik kullanımını engelledi.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak tüm iş süreçlerinde, attıkları her adımda doğayı merkeze alan bir yapıyla çalıştıklarını ve çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösterdiklerini söylüyor.

Kartallıoğlu, iş süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirirken tüm iş yerlerinde kurdukları Sıfır Atık Sistemi ile sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ettiklerini vurguluyor.

KENDİ YAKLAŞIMI

CarrefourSA, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı dikkate alarak kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını geliştirdi ve ilk sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Öncelikli konularda performans bilgileri, olumlu ya da olumsuz, istisnasız kamuyla paylaşılıyor. Kartallıoğlu, bunu yapan şirket sayısının sadece sektörde değil, tüm Türkiye’de çok az olduğunu belirtiyor.

Marka; yaşamın, doğanın ve gıdanın geleceği için enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli uygulamaları hayata sokmaya hazırlanıyor. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği kapsamında 2021’de 45 milyon TL’lik bir yatırım yapan CarrefourSA, önümüzdeki dönemde de yatırımlarına devam edecek.

Enerji verimliliği otomasyon sistemi projesinin ilk etabında 163 mağazada enerji izleme sistemi kuruldu. Bu sistemin CarrefourSA’nın Türkiye genelindeki diğer mağazalarında da uygulanması için çalışmalar sürüyor.

“1 TONA YAKIN GIDA ATIĞI KURTARILDI”

“Toplam 774 mağazada uygulanması planlanan enerji verimliliği otomasyon sistemleriyle yıllık 30 milyon kWh enerji tasarrufu gerçekleştirilecek. Bu kazanç yaklaşık 30 bin konutun bir yıllık elektrik tüketimine ve 4 adet Emirgan Korusu kadar ağaçla eşdeğer karbon salımını absorbe etme kapasitesine sahip.

Sıfır Atık İnsiyatifi’ne uygun projeler hayata geçirme kapsamında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahip mağaza sayısı 2021’de 69’dan 180’e çıktı.

Çevreye zarar verebilecek atıkları da geri dönüşümle bertaraf ederken 2025’e kadar atık oranının sıfıra çekilmesi hedefleniyor. Ambalaj malzemelerinde yüzde yüz geri dönüşüme odaklanıldı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 tona yakın gıda atığı kurtarıldı.”